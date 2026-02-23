Oi?

Un home (o una dona)

“Allemand ou Français, ami ou ennemi, c’est d’abord un homme, et moi je suis une femme.”
Irène Némirovsky a Suite française

