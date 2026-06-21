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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 21 de juny de 2026

Un altre món

“Ell, amb seixanta-set anys, i jo amb quaranta-nou, pertanyíem a una altra generació, potser fins i tot a un altre món.”
Francesc Serés a _El primer any_

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