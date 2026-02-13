Oi?

Publicat el 13 de febrer de 2026

Trapella

“Jo de vegades m’he preguntat què hauria escrit si hagués deixat fluir aquesta vena trapella tan amagada sota les capes del bon gust que s’havia imposat.”
 
Cèlia Riba, perfil de Clementina Arderiu, a Jo era en el cant. Obra poètica

