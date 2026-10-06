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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 6 d'octubre de 2026

Transcendència

“La veritable transcendència, de tan digna, és divertida i, de tan profunda, és superficial.”
Els Poeticismes de Josep Pedrals

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