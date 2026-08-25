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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 25 d'agost de 2026

Tradició

“Com gairebé tots els meus companys de generació, ens vam haver d’inventar una tradició, i també vam creure que era possible canviar el món. Per millorar-lo.”
Francesc Parcerisas a Fer-ne vuitanta

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