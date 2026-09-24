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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 24 de setembre de 2026

Tothom, ningú

“El Joan tanca els ulls, amb la sensació de no ser ningú i, alhora, la possibilitat de ser tothom, qualsevol.”
Joan Ferrer a El mal entès, de Màrius Serra

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