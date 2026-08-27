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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 27 d'agost de 2026

Tot allò llegit

“És impossible ser conscient de tot allò llegit, evidentment, però el pòsit hi és i es pot mantenir saludablement nutritiu per a l’inconscient si sabem guardar-lo com cal.”
Els Poeticismes de Josep Pedrals.

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