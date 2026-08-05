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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 5 d'agost de 2026

Tot

“Treu tant amor com puguis del dolor. Sembla poc però ja veuràs que és molt, que ho és tot, que no hi ha res més.”
Eva Piquer a Aterratge

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