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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 5 d'octubre de 2026

Teories educatives

“Grosso modo, totes les teories educatives poden agrupar-se en dos corrents generals: els que tendeixen a adequar les coses a l’infant, i els que propugnen adequar l’infant a les coses.”
El nàufrag feliç de Ramon Folch i Camarasa

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