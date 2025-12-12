Oi?

Publicat el 12 de desembre de 2025

Tenir, pagar

“En la Catalunya de Pau Claris, qui més tenia, més pagava. No és cap sorpresa, doncs, que les classes pageses i menestrals hi fossin tan favorables, i és que fins i tot farien pagar els totpoderosos inquisidors.”
Aleix Sarri a Ànima de república

