Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
12 de desembre de 2025
Tenir, pagar
“En la Catalunya de Pau Claris, qui més tenia, més pagava. No és cap sorpresa, doncs, que les classes pageses i menestrals hi fossin tan favorables, i és que fins i tot farien pagar els totpoderosos inquisidors.”
Aleix Sarri
a
Ànima de república
