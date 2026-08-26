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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 26 d'agost de 2026

Teixir fils

“El temps s’atomitza cada cop més. Narrar, per contra, vol dir ‘enllaçar’. Qui narra a la manera de Proust se submergeix a la vida i teixeix a l’interior nous fils entre els esdeveniments.”
Byung-Chul Han a La crisi de la narració

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