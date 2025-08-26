Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 26 d'agost de 2025

Supervivències

“Tot revisant la història de la literatura, crec que un dels problemes no ha estat la supervivència del llibre, sinó la supervivència de l’escriptor. Els llibres acostumen a sobreviure.”
Carles Torner a Com ser ambaixador d’un país sense ambaixades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent