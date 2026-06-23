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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 23 de juny de 2026

Supervivència

“La supervivència no passa per pensar que tot anirà bé, sinó per analitzar què pot anar malament.”
Eva Piquer a Aterratge

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