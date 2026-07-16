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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 16 de juliol de 2026

Superstició

“—Busquem dia —proposa, mentre passeja per l’agenda de l’ordinador—. Dimarts tretze?
—Perfecte. Ja veig que no ets supersticiós —replica la Blanca.
—No, perquè porta mala sort.”
 
A El mal entès, de Màrius Serra

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