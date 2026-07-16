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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
16 de juliol de 2026
Superstició
“—Busquem dia —proposa, mentre passeja per l’agenda de l’ordinador—. Dimarts tretze?
—Perfecte. Ja veig que no ets supersticiós —replica la Blanca.
—No, perquè porta mala sort.”
A
El mal entès
, de Mà
rius Serra
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Edicions Proa
,
Màrius Serra
per
oi
|
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