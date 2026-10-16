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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 16 d'octubre de 2026

Storyselling

“En l’època de l’storytelling com a storyselling, la narració és indiscernible de la publicitat. En això consisteix l’actual crisi de la narració.”
Byung-Chul Han a La crisi de la narració

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