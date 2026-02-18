VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
18 de febrer de 2026
Somiar
“El tema d’aquest llibre és senzill. Ve d’un poema del poeta guyanès Martin Carter en què veu homes i dones normals i corrents […] que han declarat alt i clar que no dormen per somiar, «sinó que somien per canviar el món».”
Ngūgī wa Thiong’o a
Descolonitzar la ment
