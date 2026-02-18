Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 18 de febrer de 2026

Somiar

“El tema d’aquest llibre és senzill. Ve d’un poema del poeta guyanès Martin Carter en què veu homes i dones normals i corrents […] que han declarat alt i clar que no dormen per somiar, «sinó que somien per canviar el món».”
 
Ngūgī wa Thiong’o a Descolonitzar la ment

