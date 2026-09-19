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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 19 de setembre de 2026

Solitud

“—Em deixes sol.
—No, sempre has estat sol. Potser no ho sabies, però ja és hora que te n’adonis.”
 
A L’àguila negra, de Joan Carreras

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