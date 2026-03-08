Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 8 de març de 2026

Sola entre tants

“i dubto de mi mateixa,
i em trobo sola entre tants”
 
De _Jo era en el cant. Obra poètica_ de Clementina Arderiu. Dos versos per al 8 de març.

