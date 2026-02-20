VilaWeb
VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
20 de febrer de 2026
Sola
“d’ençà que Amor m’ha colpit,
caminar sola m’esvera”
Jo era en el cant. Obra poètica
, de Clementina Arderiu
Aquesta setmana ha fet mig segle que va morir. Però, si la llegiu ara, veureu quina poesia més viva!
