Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 20 de febrer de 2026

Sola

“d’ençà que Amor m’ha colpit,
caminar sola m’esvera”
 
Jo era en el cant. Obra poètica, de Clementina Arderiu
 
Aquesta setmana ha fet mig segle que va morir. Però, si la llegiu ara, veureu quina poesia més viva!

