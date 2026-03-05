VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
5 de març de 2026
Significats
“Vam aprendre a valorar les paraules pels seus significats i matisos. La llengua no era una mera successió de paraules. Tenia un poder suggestiu que anava més enllà del significat lèxic immediat.”
Ngūgī wa Thiong’o a
Descolonitzar la ment
