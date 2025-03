Servei públic

De Fites, de Dag Hammarskjöld, dietari sobre el compromís públic:

“Viuràs la vida, i ella et sabrà reconèixer a tu, segons com siguis de transparent. És a dir: en la mesura de la capacitat que tinguis per desaparèixer com a objectiu per tal d’esdevenir, senzillament, un mitjà.”