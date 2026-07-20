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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 20 de juliol de 2026

Segona residència

“Allà on el turisme i la fal·lera de la segona residència hi han clavat les urpes, la destrucció i, el que és pitjor, la banalització de l’herència rebuda han estat generals.”
Albert Villaró a Cadí. Una biografia

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