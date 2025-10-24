Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 24 d'octubre de 2025

Segona classe

“No reconèixer les dinàmiques racistes en tants àmbits de la societat, ja sigui a França o a qualsevol altre lloc, significa tractar la comunitat racialitzada com a ciutadans de segona classe.”
 
Ennatu Domingo a A un costat i l’altre del mirall

