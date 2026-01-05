Segle de tempestes

“Il n’y a rien à comprendre, dit-il en s’efforçant de la calmer. Il y a des lois qui régissent le monde et qui ne sont faites ni pour ni contre nous. Quand l’orage éclate, tu n’en veux à personne, tu sais que la foudre est le produit de deux électricités contraires, les nuages ne te connaissent pas. Tu ne peux leur faire aucun reproche. Et d’ailleurs ce serait ridicule, ils ne comprendraient pas.

—Mais ce n’est pas la même chose. Ici ce sont des phénomènes purement humains.

—Seulement en apparence, Jeanne. Ils semblent durs à tel ou tel homme, à telle circonstance mais c’est comme dans la nature, à une période de calme succède l’orage qui a son commencement, son point culminant, sa fin et qui est saisi d’autres périodes de tranquillité plus ou moins longues! Pour notre malheur nous sommes nés dans un siècle d’orages, voilà tout. Ils s’apaiseront.”

Irène Némirovsky a Suite française