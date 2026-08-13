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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 13 d'agost de 2026

Segell final

“La mort tots iguala, rics i pobres, joves i vells, justos i injustos, bons i dolents. La mort és el segell final imposat a tota una vida.”
Ho diuen Pep Quintana i Ignasi Massaguer a Salvador Espriu i els seus veïns. Una guia del cementiri de Sinera

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