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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 18 de juny de 2026

Riure i plorar

“Moltes vegades riure és el millor, així com altres vegades va bé plorar.”
A Estaria molt bé, de Joan Carreras

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