Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 27 de juliol de 2026

Retorn

“Es parla molt del retorn a la terra. Però ens reconforta pensar que la terra no ha marxat mai.”
Albert Villaró a Cadí. Una biografia

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