Residu Zero

Aquest matí surto del metro i passo per Gran Via, entre Rambla i Balmes. Davant la seu de la conselleria d’Agricultura hi ha unes dotzenes de manifestants.

Aquella colla d’homes i alguna dona, tots més que jubilats, branden pancartes amb el lema “Residu Zero” i llancen una mateixa consigna reiteradament, en castellà. Diu que estan en contra de la incineració.

I de seguida em ve una única idea al cap. Punyeta, que potser volen que dels morts se’n faci adob? Perquè deu ser això, no?