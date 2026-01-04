Oi?

Publicat el 4 de gener de 2026

Renaixement o domini

“L’aposta catalana per Carles III era molt més que una qüestió comercial o política, era un programa de renaixement nacional per treure el país i la corona d’Aragó del domini castellà.”
Aleix Sarri a Ànima de república

