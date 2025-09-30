Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 30 de setembre de 2025

Relativitzar el relativisme

“Relativitzar el relativisme és una forma efectiva de neutralitzar-lo i, fins i tot, desactivar-lo, sense haver de recórrer a la creació de nous mites o referents pseudosagrats.”
 
Ho diu Ferran Sáez a 𝐿𝑎 𝑓𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑖𝑙·𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent