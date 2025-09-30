VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
30 de setembre de 2025
Relativitzar el relativisme
“Relativitzar el relativisme és una forma efectiva de neutralitzar-lo i, fins i tot, desactivar-lo, sense haver de recórrer a la creació de nous mites o referents pseudosagrats.”
Ho diu Ferran Sáez a 𝐿𝑎 𝑓𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑖𝑙·𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡
