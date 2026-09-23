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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 23 de setembre de 2026

Recompensa

“La suprema recompensa d’un professor és haver ensenyat, haver detectat i haver inspirat els que aviat el superaran, els quals tindran una influència i una celebritat superior a la seva.”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

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