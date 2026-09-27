Ramon Folch i Camarasa a la Setmana del Llibre en Català

Va ser un dels autors més prolífics en llengua catalana durant el franquisme, escrivint més de quaranta obres i guanyant tots els premis que se li posaven pel camí. Tanmateix, avui en dia és molt difícil trobar els seus llibres a les llibreries catalanes. Aquesta paradoxa es va assenyalar ahir a l’acte de La Setmana en homenatge a Ramon Folch i Camarasa, escriptor i traductor incansable que va poder guanyar-se la vida amb l’ofici d’escriure.
Per tal de commemorar el centenari del seu naixement, es va celebrar un col·loqui ahir a la tarda per recordar totes les facetes de l’autor, que basculen des dels còmics de Massagran fins a la traducció de cançons pop i rock. Oriol Izquierdo, membre de la comissió del centenari, va recordar que Folch i Camarasa va apostar per ser escriptor només en llengua catalana, per vocació i compromís amb el seu país i la seva gent.
“És pràcticament impossible que un lector català no hagi llegit cap traducció seva”, declarava Izquierdo. Ferm en la convicció que les grans obres universals havien d’existir també en català, tot i que no hi hagués un problema de comprensió respecte a les traduccions castellanes, va traduir El Diari d’Anna Frank i a Faulkner, Fitzgerald, Colette, Conrad, Hemingway, Huxley, Nabókov i Orwell, entre molts d’altres.
Quan les traduccions al català eren perseguides per la censura franquista, va haver de traduir al castellà per guanyar-se la vida, però mai va firmar aquestes obres amb el seu nom. “Folch i Camarasa procurava transmetre l’estil i el caràcter de l’obra original, impedint que el lector ensopegués amb la llengua”, assenyalava Izquierdo. En les seves traduccions no s’imposa la seva veu pròpia sinó que s’adapta a la musicalitat dels autors que tradueix. Blanca Pujals, editora de Viena Edicions, va recordar que l’autor es considerava una “llevadora literària”, ja que “ajudava a portar al món els fills dels altres”.
Per contra, en les seves novel·les es destil·la clarament la personalitat amb una escriptura senzilla però de qualitat, humil i de fina ironia. Abans hem dit que les seves novel·les no es troben a les llibreries. Doncs bé, El nàufrag feliç, reeditat per Viena Edicions l’any 2022, n’és l’excepció. Després de quedar commoguda per l’honestedat d’aquesta nouvelle, que és capaç de fer-te riure i a la vegada emocionar-te per la bellesa continguda en les petiteses de la vida, Pujals va contactar amb els fills de Folch i Camarasa per obtenir-ne els drets.
L’editora estava convençuda que aquest llibre oblidat, capaç de tocar la fibra amb poques paraules, que parla sobre la quotidianitat de l’amor, no només no estava gens desfasat, sinó que seria comprès i aplaudit per les noves generacions. I així ha sigut, s’ha convertit en una de les novel·les catalanes que ha aixecat més comentaris a les xarxes i ja va per la seva cinquena edició.
És a dir, Folch i Camarasa combina l’èxit comercial, també entre el públic jove, i l’èxit entre la crítica literària. Malgrat que, com va dir Pujals, l’autor ens intentava convèncer que era un escriptor mediocre, va ser un intel·lectual capaç de conciliar el seu compromís amb la llengua i la literatura amb la cultura popular. D’això també en són exemple Les aventures d’en Massagran, incrustades en l’imaginari de moltes generacions.
Va agafar el personatge creat pel seu pare, Josep Maria Folch i Torres, i el va fer seu, afegint-hi el seu propi humor. Noemí Mercadé, directora editorial de Combel i Bambú, i Montse Martín, editora de Bambú, van comentar que es van trobar amb una injustícia: els còmics estaven descatalogats. Per aquest motiu van decidir reeditar-los, traslladant-ne l’essència als codis actuals.
L’acte va acabar amb un crit, dirigit als editors, a parar atenció a tots aquells autors que van treballar de valent durant la dictadura i que formen part d’un ric patrimoni que, inexplicablement, avui en dia costa de trobar. Per últim, Pujals va insinuar que a Viena s’està coent alguna nova reedició.
Tot seguit va començar un segon acte titulat “Avui com ahir”, molt més punky, per festejar la figura de Folch i Camarasa, organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i conduït per Anna Pantinat. Per tal de posar sobre la taula que l’escriptor també va traduir nombroses cançons per Concèntric, segell discogràfic de Josep Maria Espinàs, va tenir lloc una jovial batalla de bandes entre Al·lèrgiques al pol·len i Minibús Intergalàctic. Els grups agafaven una cançó traduïda per Folch i Camarasa i se la feien seva, reinterpretant-la.
Tres rondes van donar per molt. Vam escoltar versions de cançons com “Milk Cow Blues” (“Més Enllà” d’Els Xocs en català), Minibús Intergalàctic en va fer una versió psicodèlica, afegint-hi la seva admiració per la música dels anys seixanta i influències de Kubrick, Bowie i la cursa espacial de la Guerra Freda, per exemple. A “It’s My Life” de The Animals (“És la meva vida” d’Els Dracs), considerant blanca la versió de Folch i Camarasa, van retorçar la cançó i la van tornar a fer més crua, violenta i nietzscheana, com l’original.
Per la seva part, Al·lèrgiques al pol·len van oferir una versió dolça i desimbolta de “L-O-V-E” de Nat King Cole (“A M O R” de L’Home Llop & The Astramats). També van repensar la lletra de “La poupée qui fait non” de Michel Polnareff (“La nina diu que no” d’Els Drums), posant el punt de vista sobre la noia que diu que no a un home “bavós” que li va darrere, i preguntant-se per què diu que no.
En la tercera i última ronda, ambdues bandes van versionar la mateixa cançó: “You Were On My Mind” d’Ian & Sylvia (“Només pensava en tu” d’Els Dracs). En van resultar dues versions completament antagòniques. Mentre que la versió d’Al·lèrgiques del pol·len va mantenir-se força fidel a l’original, perquè ja la notaven seva, i únicament la van adaptar al seu llenguatge; Minibús Intergalàctic en va fer una versió completament pròpia, al·legant que “la cultura va d’això, és un joc de miralls”.
Com que “l’aplaudímetre” com a eina per mesurar el guanyador no va acabar sent gaire precisa, els dos grups van exclamar fraternalment que qui guanyava la batalla era el Rock & Roll i Catalunya. Es va fer una rifa final per sortejar una samarreta entre el públic. I tothom va quedar prou satisfet, sadollats de música, literatura, i apreciant la feina de reinterpretació i trasllat que fan els traductors. I, sobretot, amb el neguit de llegir més obres de Ramon Folch i Camarasa.