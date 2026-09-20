Ramon Folch i Camarasa a la SER

Ahir, al “Tot és comèdia” de la SER, amb Màxim Castillo i Clàudia Arcarons, vam recordar Ramon Folch i Camarasa, ara que fa cent anys que va néixer i que la Setmana del Llibre en Català l’homenatjarà.
Ho han resumit així:
Aquest any celebrem el centenari de l’escriptor i traductor Ramon Folch i Camarasa (Barcelona, 1926 – Mollet del Vallès, 2019), un autor força premiat al seu temps, que va publicar una quarantena de novel·les, poesia i molt teatre, però que malauradament té una presència gairebé nul·la a les llibreries: “Només hi ha dues obres amb el seu nom a la coberta: la reedició dels còmics d’en Massagran i la novel.la El nàufrag feliç que va recuperar la col·lecció Els petits plaers de l’editorial Viena, i que s’ha convertit en un èxit”, diu l’escriptor i gestor Oriol Izquierdo, membre de la Comissió del Centenari.
El Centenari ha de servir per reivindicar la figura d’un autor que “aguanta tant com qualsevol altre clàssic”, diu Izquierdo, que afegeix: “Una manera equívoca de descriure el seu univers literari és que feia costumisme, un terme que pot semblar sinònim d’avorrit, però no ho és. Costumisme vol dir parlar de la realitat que t’envolta”. L’escriptor és del parer que sovint llegim “amb prejudicis”, i acostar-nos a Folch i Camarasa a través d’edicions noves (aviat n’hi podria haver més) pot ajudar-nos a copsar-ne la qualitat literària.
Folch i Camarasa va ser fill de Folch i Torres, “una icona del seu temps, tremendament popular”, creador del personatge d’en Massagran, que el seu fill Ramon continuaria en format de còmic, i autor dels Pastorets: “L’ombra d’un pare il·lustre pesa. Sense proposar-s’ho es va convertir en un escriptor professional, segurament no podia fer una altra cosa (ho tenia a casa), i acabaria vivint d’escriure en català tot i les limitacions del franquisme”. Però fa una petita trampa: “Tradueix molt al castellà, sempre amb pseudònim, no firma mai per militància i raons alimentàries. Al final, treu unes oposicions per treballar de traductor a l’OMS a Ginebra, on hi passa deu anys”.
Precisament una de les feines com a traductor més especials de Folch i Camarasa va ser adaptar al català cançons d’èxit dels anys seixanta com El submarí groc de The Beatles per Els Drums o La casa del sol ixent de The Animals per Els Dracs. Durant la Setmana del Llibre en Català aquesta faceta serà homenatjada pels grups Minibús Intergalàctic i Al·lèrgiques al pol·len que protagonitzaran una “batalla” de versions pròpies d’aquells temes. Això serà després d’un primer acte de reivindicació de l’autor amb les editorials.