Publicat el 16 de setembre de 2025

Racisme

“Quan depens d’un sistema en què la teva religió, el teu color de pell i el teu origen defineixen les teves oportunitats, és que estàs vivint en un sistema racista.”
 
Ennatu Domingo a A un costat i l’altre del mirall

