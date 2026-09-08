Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 8 de setembre de 2026

Quin caràcter!

“Disposem de testimonis que reflecteixen que Stabili era un individu orgullós, irascible, arrogant, possiblement pertorbador i procliu a l’autoelogi. Es va fer enemics perillosos de manera desenfrenada.”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

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