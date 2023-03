Prunus cerasifera

I ve que tornen

els dies de les flors,

com un avís que, malgrat tot,

el cicle continua i

la primavera és aquí,

com una nova oportunitat

que caldrà aprofitar,

per si de cas,

malgrat tot, resultés

que és l’última

i que tot el que no

hagi estat fet

quedarà ja

per sempre més

per fer.