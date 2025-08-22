Propietaris del risc

Esperança Camps publica avui a Vilaweb una entrevista revolucionària a l’enginyer i gestor forestal Ferran Dalmau: n’aprenem i actuem, o deixem de fer, deixem fer i ens dediquem a repartir culpes?
Tres mostres:
“La gent que té una casa en una zona de risc és la propietària de la casa i del risc, tant si és un sisme, com un foc, com una inundació.”
“No hi ha males decisions o bones decisions, hi ha conseqüències. No queden pastors, cada vegada és més complicat ser pagès, cada vegada és més complicat ser agricultor, perquè els nostres avis van treballar molt fort perquè nosaltres visquérem d’una altra manera. Perquè anàssem a la universitat. En tres generacions s’ha perdut moltíssima població rural. Són mans que feien feina als boscos, a les muntanyes i als camps que s’han perdut i s’ha refugiat a les ciutats. I això té conseqüències.”
“Tot allò que no gestionem nosaltres acabarà gestionant-ho el foc. Cada membre d’aquesta societat humana ha de prendre una decisió. Volem ser part de la solució o part del problema?”
I una cita d’autoritat simplement memorable:
“Umberto Eco va dir que internet havia democratitzat l’opinió, però que al mateix temps havia democratitzat l’estupidesa.”
Doncs això.