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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 26 de setembre de 2026

Primera hora

“… i poder aixecar-me a primera hora del matí, quan pràcticament tothom encara dorm i et sents una mica en possessió del que serà el dia que tot just comença.”
Francesc Parcerisas a Fer-ne vuitanta

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