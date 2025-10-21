Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 21 d'octubre de 2025

Preguntes i respostes

“Sempre he trobat més interessants les preguntes que les possibles respostes. Trobo que saber fer bones preguntes requereix molta habilitat, que no tothom té.”
 
Ennatu Domingo a A un costat i l’altre del mirall

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent