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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 1 d'octubre de 2026

Potser un poema

“Possiblement la neu, les boles de neu al congelador, el pas del temps… serien bones imatges per descriure l’encís fugisser, i tossut, dels anys que s’han fos.”
El nucli del que podria ser un poema explicat per Francesc Parcerisas a Fer-ne vuitanta.

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