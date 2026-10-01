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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
1 d'octubre de 2026
Potser un poema
“Possiblement la neu, les boles de neu al congelador, el pas del temps… serien bones imatges per descriure l’encís fugisser, i tossut, dels anys que s’han fos.”
El nucli del que podria ser un poema explicat per Francesc Parcerisas a
Fer-ne vuitanta
.
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Francesc Parcerisas
,
Quaderns Crema
per
oi
|
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