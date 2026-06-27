Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 27 de juny de 2026

Potser

“Potser no s’hauria d’explicar mai res, però què faríem, aleshores.”
Francesc Serés a El primer any

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