Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 24 de febrer de 2026

Positures

“El repertorio de posturas de una cultura da forma a sus muebles, y éstos a su vez requieren ciertas posturas.”
 
Flora Davis a La comunicación no verbal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent