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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
31 de juliol de 2026
Posar nom als llocs
“Posar noms a cada turó, cada font, cada balma, cada torrentera és una manera d’apropiar-se’ls, de posar-hi al damunt l’empremta de la mirada i de la presència humana.”
Vicenç Villatoro a
Sant Llorenç del Munt
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Sant Llorenç del Munt
,
Símbol Editors
,
Vicenç Villatoro
per
oi
|
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