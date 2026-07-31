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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 31 de juliol de 2026

Posar nom als llocs

“Posar noms a cada turó, cada font, cada balma, cada torrentera és una manera d’apropiar-se’ls, de posar-hi al damunt l’empremta de la mirada i de la presència humana.”
Vicenç Villatoro a Sant Llorenç del Munt

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