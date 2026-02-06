Oi?

Publicat el 6 de febrer de 2026

Poesia i vida

“No era la vida que anava a remolc de la poesia sinó la poesia que anava a remolc de la vida.”
 
Joan Teixidor, pròleg a l’Obra poètica de Clementina Arderiu.

