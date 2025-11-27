Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 27 de novembre de 2025

Podrir-se

“Mais, pensait Mme Michaud, on habille et on pare bien les morts qui sont destinés à pourrir dans la terre. C’est un dernier hommage, une preuve suprême d’amour à ce qui fut cher.”
 
Irène Némirovsky a Suite française

