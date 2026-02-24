Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 24 de febrer de 2026

Pluja

“No es distingia la pluja del record.”
 
Zoraida Burgos a L’obsessió de les dunes

