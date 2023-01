Període d’exàmens

Per a alguns el calendari nadalenc i el mes de gener és moment d’avaluacions, i això vol dir que ens passem uns quants dies corregint.

I deprimint-nos: què han après aquestes criatures, que ara són a la universitat sense saber reconèixer un mínim de vocabulari general? Anem a l’exemple concret.

Quan dictes un text a una setantena d’estudiants i et trobes que el 90% escriu “contraband” (i un 5% coses encara més exòtiques) i cap al 60% “incurssions”, quina mena de problema diríeu que tenim? Perquè hi ha un problema. I crec que el problema no són ells…

Sense un bon aprenentatge de la llengua, i de tantes llengües com sigui possible, no hi ha educació ni formació ni gaire res. El paisatge que any rere any mostren les aules on s’incorporen joves estudiants a la universitat diu que som on som. I és un lloc que no m’agrada.