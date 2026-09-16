Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 16 de setembre de 2026

Perfecció del record

“Quan la memòria deixa de ser exacta, em dedico a fullejar les agendes que tinc guardades; hi cerco una perfecció del record que sé que mai no podrà existir.”
Francesc Parcerisas a Fer-ne vuitanta

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