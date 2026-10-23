Per imperatiu legal

Aquesta setmana he tingut l’oportunitat de viure des de dins una situació que no tinc cap dubte que serà històrica: com tantes imatges han posat en evidència, he acompanyat Toni Comín a fer el tràmit que li ha imposat la Junta Electoral Central per reconèixer-lo com a eurodiputat.
Vam travessar la frontera amb cotxe pel País Basc i vam dormir a tocar de Madrid. L’endemà, ben d’hora, vam anar al complex del Congrés de Diputats per resoldre les qüestions administratives que fins ara l’exili havia fet impossible resoldre: renovar-se el DNI, prometre la Constitució espanyola i retornar a la Catalunya Nord per preparar el retorn a casa, que tindrà lloc diumenge vinent.
Va ser tota una experiència percebre la ràbia que fa a l’Estat espanyol, en aquesta ocasió encarnat en la JEC —i particularment en la jutgessa Carmen Lamela—, no haver-se sortit amb la seva. I deu ser per això que algunes de les reaccions que hem sentit aquests dies han estat sorprenents. Particularment l’editorial que ha publicat avui Vicent Partal, tan carregat d’imprecisions i d’interpretacions més que discutibles que no he pogut evitar escriure-li quatre ratlles. Ho ha fet també Toni Comín, en dues piulades que trobareu aquí.
Les meves fan així:
Vicent,
Com et deus imaginar, no puc estar gaire d’acord amb l’editorial d’avui. D’entrada, perquè he trobat que gairebé contradeia el del dia abans. Si el d’ahir era una crida a l’equanimitat crítica, si em permets dir-ho així, el d’avui m’ha semblat una simplificació excessiva de les coses, de les que sols rebutjar. Miro d’explicar-me amb un parell de detalls concrets.
El primer: retreus a Comín haver “tapat” el protagonisme del retorn de Puig. Tal com ho presentes dones a entendre que Comín ha programat l’anada a Madrid després que Puig anunciés la reincorporació al Parlament. Però això no ha anat així. Si no ho tinc mal entès, Comín va anunciar el retorn per al dia 24 o 25, després la JEC —la JEC, no Comín— el va citar per al 22 i diria que va ser després que es va concretar, o si més no es va fer públic, el calendari del retorn de Puig. No és el que es desprèn del teu text. Que tampoc té en compte que el president i els dos consellers van compartir els respectius propòsits, i d’alguna manera es van coordinar, en una trobada el 6 d’octubre a Waterloo.
El segon: presentes l’acatament de la Constitució gairebé com una rendició de Comín. Per què? Ell ha fet el mateix que fan tots —tots— els diputats electes de totes les cambres regulades per la jurisdicció espanyola. Quina era l’alternativa? Renunciar a l’euroescó? És a dir, deixar que sigui la JEC, i no els vots dels catalans, qui decideixi qui ens representa? Jo vaig ser a Madrid al costat del Toni, i et puc assegurar que el que hi vam respirar no va ser un gest de submissió a l’aberrant status quo espanyol sinó, al contrari, com si de la cèlebre picada de l’escorpí es tractés, la derrota de l’Estat en girar-se-li en contra tota l’estratègia repressiva. El Toni va circular lliurement per l’Estat, va tenir les institucions espanyoles al seu servei —la foto del DNI escarnia el president de la JEC, que presumia de magnanimitat en haver deixat que Comín fes el tràmit amb el document caducat, cosa que ja no era certa— i va fer el tràmit reivindicant la voluntat del poble de Catalunya i l’1-O. On hi ha la submissió? La cara dels membres de la JEC mentre ell “prometia” la Constitució era tot un poema i avala, em sembla, aquesta meva lectura dels fets. Que tu, sorprenentment per a mi, ni tan sols consideres.
No et destorbo més. Em sap greu, sincerament, que avui hagis desaprofitat una oportunitat per posar en pràctica el que pregonaves ahir. És com ho veig.
Amb respecte i, malgrat totes les discrepàncies, des de la complicitat,
Oriol Izquierdo