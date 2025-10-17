Oi?

Publicat el 17 d'octubre de 2025

Pecat

“Matar un ós no és cap delicte; matar un ós, ara i sempre, és un pecat.”
 
Xuan Bello a la a Història universal de Paniceiros

